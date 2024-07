Un ex campeón del mundo de ajedrez invitó a Faustino Oro a jugar cara a cara

En los últimos meses, el nombre de Faustino Oro no deja de sorprender al mundo del ajedrez gracias al talento extraordinario que demostró. En las últimas horas, el jugador que se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia en conseguirlo se colocó en el puesto número 20 del prestigioso ranking blitz en la plataforma Chess.com, tras vencer a grandes maestros de esta modalidad denominada “relámpago”, una de las más populares entre los aficionados.

En este formato fue que el “Messi del ajedrez” venció al líder del ranking de la plataforma, el estadounidense Hikaru Nakamura, número dos del mundo y que suma 3.262 puntos. Este tipo de actuación llamó la atención de una leyenda del ajedrez como lo es el ex campeón mundial Vladimir Kramnik. El ruso aprovechó sus redes sociales para ofrecerle jugar cara a cara a Fausti en Londres.

“Estoy realmente impresionado por los resultados y el nivel de juego de tu protegido, Divis, no he visto nada parecido en toda la historia. Parece que Faustino ya no es (al menos mucho) más débil que yo en blitz, probablemente incluso más fuerte”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter), tras responder una publicación del entrenador de la selección española de ajedrez David Martínez.

“Realmente me encantaría jugar un partido de blitz OTB gratis, invitarlo a Londres en agosto. Reservaré un día antes o después del partido con José y jugaré unos 12 juegos con Faustino. Sería una gran promoción para él y al público de todo el mundo le debe encantar. ¿Acordado?”, agregó Krammir en relación a la propuesta para con la joya del ajedrez.

Para cerrar, el ruso dejó en claro que Fausti y su familia tendrían el viaje a Inglaterra cubierto y que espera una respuesta para organizar el mano a mano. “Todos sus gastos de viaje y alojamiento estarán cubiertos, jugando en condiciones justas e iguales, el evento será bastante histórico. Parece una gran oportunidad para Faustino. Por favor déjame saber su decisión lo antes posible”, concluyó.