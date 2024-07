Agustín Lagos está en conflicto con Atlético Tucumán

El lateral derecho, pretendido por Vélez en este mercado de pases, denunció públicamente que su contrato no le alcanza para vivir y le pidió al Decano que no ponga más trabas a la negociación.

En Liniers siguen trabajando para que Agustín Lagos pueda defender la V azulada tras el receso por la Copa América. El joven lateral derecho fue uno de los puntos altos de Atlético Tucumán y sabe que pasar a Vélez es dar un gran salto en su carrera. En lo deportivo y, sobre todo, en lo económico.

Sin embargo, desde el Decano parecen ponerle varias trabas. "En un mercado anterior no me dejaron salir con la promesa de que si llegaba una oferta buena, me iban a vender. Ahora llegó una oferta buena, cierran los números para todos, pero siguen sin dejarme ir", se lamentó en La Gaceta de Tucumán.

Y siguió con su denuncia pública: "Solo quiero que me valoren por lo que juego, mi posible salida a Vélez significa un gran salto económico. Esta situación económica también afecta mi vida personal".

Al momento de hablar de su situación personal, Lagos reveló que tras la muerte de su padre tuvo que hacerse cargo de su casa: "Mis dos hermanos y yo nos estamos haciendo cargo de los gastos y la realidad es que no se llega bien a fin de mes. No me parece ninguna locura lo que pido, quiero un buen sueldo que sea considerable para un jugador de Primera".

Como Atlético Tucumán no parece tener intenciones de liberarlo (Vélez ofreció 900 mil dólares por el 80% del pase y la dirigencia de Mario Leito pidió dos millones por el 100%), el marcador de punta se plantó y decidió ausentarse en las prácticas hasta que el conflicto se resuelva. "Tratamos de comunicarnos con el presidente, pero no, no dan la cara los dirigentes que me había prometido cosas y es feo, me hace sentir poco valorado (...) nunca fue la idea de dejar de entrenar", indicó.

Y remató Lagos, con contrato hasta diciembre de 2025 y también seguido de cerca por algunos clubes de Brasil: "Lo que me molesta es que en el tema de negociaciones tardaron mucho en responder. Por momentos sentí que mi situación no la toman en serio. Eso es lo que no me gustó".