"El Diablo viste a la moda" ya se encuentra en desarrollo

Según informó el sitio Variety, ya está en marcha la preproducción del nuevo film. La guionista del título original, Aline Brosh McKenna está en tratativas para escribir la continuación, de la que aún se sabe muy poco. Aún no hay novedades confirmadas con respecto al posible regreso del elenco original, compuesto por Meryl Streep como Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andrea Sachs, y Emily Blunt como Emily Charlton. Pero teniendo en cuenta el cariño que el trío de actrices ha manifestado por esta película, la buena relación entre ellas y los innumerables homenajes que las tres le rindieron al film, sería llamativo que no formaran parte del proyecto.

Según se adelantó con respecto a la sinopsis de la historia, al menos las participaciones de Streep y de Blunt serían imprescindibles. La trama de la nueva película va a girar alrededor de Miranda, quien intenta encontrar la forma de mantener el negocio de su revista a flote, en medio de una baja de ventas de las publicaciones en forma físico. Por ese motivo, ella deberá pedirle ayuda a Emily Charlton, su ex asistenta, ahora convertida en una poderosa ejecutiva al frente de un importante grupo de multimedios. De ese modo, ambas mujeres se enfrentarán y Charlton deberá decidir si ayuda o no a su antigua jefa, a la vez que Priestly sabe muy bien que hacer negocios, no significa bajar la cabeza.