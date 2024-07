Javier Milei despidió a los deportistas argentinos que van a los Juegos Olímpicos: "Que las fuerzas del cielo los acompañen"

El Presidente dio un breve discurso plagado de anécdotas personales. Aseguró que su etapa de arquero, aunque no llegó a ser profesional, lo marcó para el resto de su carrera y cerró con uno de sus latiguillos.

El próximo 26 de julio se realizará una nueva edición de los Juegos Olímpicos en París 2024, y Javier Milei despidió a los deportistas argentinos que van a participar en el ENARD. El presidente dio un breve discurso plagado de anécdotas personales. Aseguró que su etapa de arquero, aunque no llegó a ser profesional, lo marcó para el resto de su carrera y cerró con uno de sus latiguillos: "Que las fuerzas del cielo los acompañen".

Milei se presentó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD) en el barrio de Núnez, junto a referentes del grupo de 135 deportistas que representarán al país en París 2024. El Presidente estuvo acompañado por, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Ministros, la Canciller, Diana Mondino y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Después de una breve presentación de Daniel Scioli y un video, el Presidente brindó un breve discurso para alentar a los atletas en el desafío que emprenden en unos días. En un principio, los felicitó y aseguró que cada uno de ellos van "poner en lo más alto la bandera Argentina" para demostrarle "al mundo entero cómo somos como argentinos".

En pleno discurso, Milei se tomó unos segundos para poder contar una anécdota personal referida al período de tiempo que fue arquero en un equipo de fútbol, calificó su experiencia como "una escuela de vida" y que gracias a ello aprendió valores como "disciplina, constancia". Principalmente porque "el resultado dependa de mis errores y mis aciertos, el duelo de voluntades y temples que es atajar un penal. Estoy seguro que las cualidades personales están signadas por el deporte que practican o por el rol que practican en su equipo".

Por último, con una sonrisa se dirigió a los deportistas y aseguró: "Yo nunca me imaginé ser presidente". En el cierre y a modo de saludo final le dedicó a los atletas uno de sus clásicos latiguillos: "Recuerden de la victoria de la guerra no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo con esfuerzo y confianza en el uno estoy seguro que todos sus sueños se harán realidad y llenaran de orgullo al pueblo argentino".

Milei viajará a París en julio para la asistir a la inauguración de los Juegos Olímpicos

Luego de viajar a España para recibir una serie de premios, el presidente Javier Milei volverá a visitar Europa en julio. El destino será París, la ciudad que albergará los próximos Juegos Olímpicos 2024. El jefe de Estado asistirá a la ceremonia de inauguración, que se llevará a cabo en el centro de la Ciudad de la Luz el 26 de ese mes.

"Nos encontramos en un pasillo con Macron. Me invitó de nuevo para ir a París. Voy a ir a París para ir a ver los Juegos Olímpicos", reveló el Presidente, en referencia a su encuentro con el presidente francés en la cumbre del G7.

Los viajes de Milei al exterior son de los puntos más controversiales en el gobierno de la Libertad Avanza. El jefe de Estado salió del país en reiteradas ocasiones desde su llegada a la Casa Rosada, la mayoría de las veces por cuestiones de índole personal, no de agenda oficial.

El referente libertario se defendió de las críticas al señalar que viajar "no es algo placentero" pero lo hace porque es parte de su trabajo.

"Viajar no es algo placentero para mí, pero tengo obligaciones y las cumplo. La realidad es que no es lo mio viajar pero lo hago porque creo que con cada una de estas decisiones he puesto a la Argentina en lo más alto", explicó.

"Muchos criticaron mi viaje a Davos, pero fue muy importante. Mirá el impacto que tuvo en Europa y cómo se dieron vuelta las elecciones: hundimos a los progresistas pobristas", agregó Milei, adjudicándose la victoria en las elecciones europeas.