Tras el escándalo de los alimentos, Javier Milei se mostró con Pettovello y la respaldó

El presidente Javier Milei presentó este jueves el Plan Nacional de Alfabetización en la provincia de San Juan y volvió a respaldar a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en plena crisis del área. En su exposición, el libertario anunció además que el Gobierno evaluará a los docentes de todo el país.



“Hemos retrocedido décadas en materia educativa. Evidentemente, el desarrollo económico y el desarrollo educativo van de la mano, de la misma forma que la decadencia económica necesariamente arrastra la decadencia educativa”, planteó el jefe de Estado desde la Casa de Sarmiento, acompañado por el gobernador Marcelo Orrego.

En la misma línea, argumentó: “Porque un chico que no come es un chico que no puede estudiar, y un chico que no estudia es un chico que no puede progresar. No extraña que venga por izquierda, esas ideas que nos empobrecieron como país”.

“No extraña tampoco que quienes promueven estas ideas sean también los que, desde el Gobierno nacional, impusieron el cierre de las escuelas, en el año 2020 e interrumpieron irresponsablemente el desarrollo educativo de millones de chicos”, retrucó en una crítica direccionada a la gestión del expresidente Alberto Fernández y las medidas que dispuso en plena pandemia.

Escoltado por Pettovello; el vocero presidencial, Manuel Adorni; la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el Presidente aseguró que su administración no va a ser “cómplice” del analfabetismo por lo que pidió “aunar esfuerzos entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la sociedad” para que “los niños argentinos puedan aprender a leer y escribir a lo largo y ancho de nuestro país”.

“Quiero felicitar a nuestra querida ministra Sandra Pettovello, por liderar esta batalla, como tantas otras. Estoy seguro de que si trabajamos juntos podremos hacer de este sueño una realidad”, concluyó el jefe de Estado no sin antes vociferar tres veces su característico grito: “Viva la libertad, carajo”.

A su turno, Pettovello, luego de semanas de silencio, planteó que se vive “una crisis de devaluación”. “Devaluamos nuestra moneda, nuestra cultura, nuestras instrucciones y nuestra educación. Devaluamos la escuela y nuestra política educativa. Por eso nuestro país dejó de crecer y dejamos de ser grandes como Nación”, insistió la funcionaria, en lo que fue su primer discurso en público desde que asumió su cargo.

“Fuimos elegidos para hacernos cargo prontamente de los problemas”, planteó tras la crisis abierta en la cartera que lidera a raíz de la judicialización de la distribución de alimentos almacenados y los contratos irregulares que están bajo investigación.