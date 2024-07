Messi será titular ante Ecuador, por los cuartos de final de la Copa América

El capitán de la Selección, Lionel Messi, no se quiere perder el partido ante Ecuador por los cuartos de final y será titular esta noche a partir de las 22:00, en el NGR Stadium de Houston.

La Selección argentina enfrentará a Ecuador desde las 22 en busca de las semifinales de la Copa América 2024 que se disputa en los Estados Unidos. El encuentro se jugará en el estadio NRG de Houston donde el uruguayo Andrés Matonte será el árbitro. Lionel Messi, quien estaba en duda para jugar el partido por una distensión en el aductor derecho, finalmente será titular, por lo que regresará luego de que quedara marginado del cruce con Perú.

Tras una fase de grupos con puntaje ideal, con victorias sobre Canadá (2-0), Chile (0-1) y Perú (2-0), la albiceleste continúa la defensa del título ganado en 2021. En caso de avanzar a semifinales enfrentará al ganador de la llave Venezuela - Canadá.

La titularidad del delantero de Inter Miami en el partido con Ecuador era un interrogante. Incluso, el entrenador Lionel Scaloni había puesto paños fríos a la situación. "Intentaremos que Leo esté. Si no es así, buscaremos lo mejor para el equipo. Todavía no hablé con Messi de su situación porque me parece justo esperar hasta último momento", afirmó.