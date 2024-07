Ricky Maravilla reapareció tras someterse a un retoque estético en la cara y generó sorpresa en las redes

El cantante apostó por un cambio que no pasó desapercibido. Su nombre fue tendencia durante todo el día.

En las últimas horas, Ricky Maravilla se volvió tendencia por reaparecer en público tras someterse a un retoque estético. Su aparición no tardó en volverse viral y varios usuarios de redes sociales coincidieron en que el cantante luce irreconocible.



Una presentadora publicó un video anunciando al artista como el próximo invitado a su programa y el clip se hizo viral rápidamente.

En las imágenes, el autor de “Qué tendrá el petiso” luce su habitual peinado y lo que llamó la atención fue su cara, ya que quedó a las claras que pasó por el quirófano.

Dos hermanas aseguraron ser las hijas no reconocidas de Ricky Maravilla: la foto que impacta por su parecido

El año pasado, una fuerte versión sobre una nueva doble paternidad pone a Ricky Maravilla en el ojo de la tormenta mediática. En ese momento se difundió que el cantante deberá enfrentar la aparición de dos nuevas hijas. No es la primera vez que el artista encara una situación similar: en 2022 Guadalupe Oliva denunció a Ricky por no reconocer su parentesco y aún lucha por su reconocimiento.

Fueron expuestos todos los detalles sobre este nuevo caso: las mujeres, de quienes por el momento se preserva su identidad, son hermanas y ambas descendientes del artista y la misma madre. Debido a que las jóvenes tienen diferentes edades, desde el panel especularon con la posibilidad de que Ricky haya mantenido una relación paralela con esta familia, al margen de su vida pública.

El hecho salió a la luz luego de que una las mujeres decidiera contactarse con quien sospecha que es su padre a través de las redes sociales. El mensaje encendió las alarmas de la entonces novia del cantante, Taki Natali.

La expareja del cantante tropical contó que esta nueva historia ya era de su conocimiento, pues en su momento, ella manejaba las redes sociales de Maravilla. Además, contó que en el caso de Oliva, ella intentó convencer a su ex para que se hiciera cargo, pero sus abogados desaconsejaron esta acción. Sin embargo, Taki está convencida de que sí hay relación de sangre.