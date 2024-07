Milei respaldó la explicación de Lemoine sobre la inflación

El presidente Javier Milei elogió a la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine, quien sostuvo durante una entrevista que "la inflación no es el aumento de los precios" sino "la pérdida de valor por la emisión", y aseguró que sabe "mucho más" sobre el tema que algunos economistas.

Lemoine compartió este jueves en la red social X (antes Twitter) un fragmento de su intervención en TN en el que explica que "la inflación no es el aumento de los precios. La inflación es la pérdida de valor por la emisión. Cuando vos emitís sin respaldo una moneda, va perdiendo el valor porque hay más de eso y la gente no la requiere".



"No debemos dejar de repetirlo porque por ese error de concepto es que las personas no se dan cuenta cómo roban los políticos con la emisión y por qué llegamos a esta crisis a la que no debemos volver jamás", añadió la diputada en el posteo, que fue replicado por Milei.

"Lilia Lemoine demostrando aquí que sabe de inflación mucho más que la mayoría de los economistas y otros que hablan de economía. Deja en claro que la inflación es la pérdida del poder adquisitivo del dinero", destacó. Añadió que "esta forma de ver la inflación no es menor" porque "su foco es atacar al exceso de oferta de dinero".