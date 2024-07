Messi se pone a punto para jugar contra Ecuador por cuartos de final de la Copa América

El campeón del mundo en Qatar 2022 no sumó minutos contra Perú, en el último encuentro por el Grupo A, ya que no había entrenado desde que sufrió una lesión en la ingle y el muslo durante la victoria por 1 a 0 sobre Chile el 25 de junio.



Si bien acompañó al plantel para el cruce ante el equipo peruano, incluso estuvo en el banco de suplentes, lo cierto es que el futbolista de Inter Miami no iba a sumar minutos por nada del mundo y así fue.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó en un breve comunicado que el jugador de 37 años hizo algunos trabajos de kinesiología antes del entrenamiento y estuvo con el resto del grupo posteriormente.

Argentina se enfrentará a Ecuador este jueves desde las 22 y, aunque la idea inicial de Lionel Scaloni es contar con un equipo de gala, la incertidumbre sobre la presencia de Messi está latente.