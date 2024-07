Titi Fernández recordó a su hija Sole, a 10 años de su muerte

Cada 2 de julio que pasa no es un día más para Miguel Tití Fernández, sino más bien es una fecha que le marcó su corazón para siempre. Es que este martes se cumplieron diez años de la muerte de María Soledad Fernández, su hija, quien a sus 26 años perdió la vida tras un trágico accidente durante el Mundial de Fútbol Brasil 2014.

Tití la homenajeó a través de una sentida publicación que realizó en su cuenta de Instagram en donde honró su recuerdo a una década de su fallecimiento. “Hoy es un día muy especial, hoy hace diez años esta bebita que acá tenía cinco meses nos dejó, se fue, la Sole“.

”Sole mi amor, ya pasaron 10 años de aquel día trágico en el que el querido Negro Carneiro me decía que habías tenido un accidente en la ruta y habías muerto. Se me cayó el mundo, te esperaba para desayunar, después de aquel: “Chau Pa hasta mañana” que me dijiste en San Pablo y el mañana nunca llegó”, enfatizó el periodista deportivo.

Al ver los videos de su hija cuando era chica siendo feliz, Nora, esposa de Tití y madre de Soledad, le comentó emocionada por esta sorpresa tan especial que tenía preparada el periodista: “Qué hermoso video, mi amada hiji que linda que sos y qué buena mina. SOS TODO LO QUE ESTÁ BIEN, COMO TE NECESITO Y COMO TE EXTRAÑO LA PU…MADRE QUE TE MIL PARIO”, concluyó con bronca y amor por la memoria de Sole.