Un científico argentino ganó el Nobel de la Ecología

Este lunes, la revista Nature Ecology and Evolution publicó un trabajo que analiza datos satelitales sobre la intensidad y extensión de incendios a lo largo y a lo ancho del globo. Llega a la conclusión de que la frecuencia con que suceden estos eventos en su forma extrema más que se duplicó en las últimas dos décadas. Otros dos estudios publicados en las revistas One Earth y Cell Reports Sustainability coinciden en que la temporada de incendios no deja de aumentar desde inicios de siglo. A tal punto, que hay quienes sugieren que el planeta está entrando en una nueva era, el “Piroceno”.

Curiosamente, el rol de los incendios en los ecosistemas cordobeses es el tema de investigación de Pedro Jaureguiberry, científico del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal (Imbiv, Conicet-Universidad Nacional de Córdoba) fue consagrado con lo que podría considerarse como el “Nobel de la Ecología”: el Premio Frontiers Planeta, dotado de un millón de francos suizos (casi 1.100.000 dólares), creado en 2022 y que este año se entrega por segunda vez. Junto con Jaureguiberry, resultaron ganadores también Peter Haase, de Alemania, y Jason Rohr, de los Estados Unidos. Ambos reciben la misma suma.

Los nombres de los “campeones” internacionales se dieron a conocer en una ceremonia organizada por el Instituto Villars en Villars-sur-Ollon, una idílica localidad ubicada en el corazón de los Alpes suizos. Seleccionados entre un grupo de 23 "campeones" nacionales, fueron elegidos por un jurado independiente de 100 reconocidos expertos en sostenibilidad. En esta edición, el Premio colaboró con 20 academias de ciencias y 475 universidades e instituciones de 43 países para destacar una investigación escalable y enfocada en permitir vidas saludables en un planeta saludable.

El paper (DOI: 10.1126/sciadv.abm998), que demostró cualitativa y cuantitativamente que el cambio en el uso de la tierra y el mar, y la explotación directa son los dos impulsores dominantes de la pérdida global de biodiversidad en las últimas décadas, tuvo un impacto enorme. En un año y medio, recibió cientos de citas, pero además alimentó el documento para tomadores de decisión que se produjo en la reunión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad en Montreal, que planteó los objetivos y metas que debe cumplir un compromiso global integral para conservar, restaurar y usar sustentablemente la biodiversidad (Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal).

Es ese trabajo el que se evaluó para premiarlo con el galardón mencionado, que otorgan Future Earth, el Instituto Potsdam de Impacto de la Investigación Climática, el Consejo Científico Internacional y el Instituto Villars. Realizado con un equipo internacional, resultó clave para informar políticas efectivas. “La pérdida de biodiversidad no solo socava la resiliencia y estabilidad de los ecosistemas, sino que también amenaza la provisión de servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano, como el aire limpio, el agua y los alimentos”, subraya Jaureguiberry.