Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, dio su primera nota y sorprendió con una frase sobre sus padres

Teniendo en cuenta que junio es el mes del día del padre desde Criemos libres generaron contenido que refiere a la paternidad y el rol que cumplen los hombres en esta nueva era moderna. Y fue allí que se sumaron a participar Benjamín Vicuña y uno de sus hijos.

En ese contexto, Bautista Vicuña interactuó con el galán chileno en un ping pong, hicieron desafíos para redes e incluso el adolescente respondió sobre el peso, o precio, que paga por tener una mamá y un papá conocidos. "¿Cómo fue para vos crecer con la exposición de ser hijo de dos personas famosas?", le preguntó el actor.

A lo que el joven contestó: "Nunca me metí tanto eso, siempre hay charlas, escuchás que hablan. Pero nunca me embrollé, no es algo que me interese tanto". Fue entonces que Benjamín le recordó a su hijo un episodio del pasado y la reacción que había tenido con unos paparazzis.

"Igual me acuerdo que una vez hace mucho tiempo, en un aeropuerto, me vinieron a preguntar algo y los sacaste corriendo", mencionó Vicuña. Riéndose de la anécdota, el menor manifestó: “A veces, ver a mis viejos ahí que les quieren sacar fotos o que quieren hacerles preguntas, te veía a vos y me daba cuenta de que no era el momento. Alguna vez cuando era chico pude haberles dicho algo".

EL PRECIO DE LA FAMA PARA EL HIJO DE PAMPITA Y VICUÑA

Asimismo, el hijo de Pampita profundizó sobre el lazo que mantiene con su padre y destacó: "Tenemos muy buena relación, charlamos todo, pasamos tiempo. Por ahí me gusta estar solo pero yo paso el máximo tiempo con vos pero en esta edad es complicado".

Finalmente, el propio Benjamín reflexionó sobre su rol y compartió: "De la experiencia que tuve con vos y con tus hermanos, soy un mejor papá. Estoy aprendiendo cosas de ser padre de un adolescente. Obvio que te exijo más por ser el mayor, que te vaya bien en el colegio, lo que creo que es lo más importante".