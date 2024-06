La visita que faltaba: Messi quiere conocer las Cataratas del Iguazú

El capitán de la Selección Argentina de fútbol, campeona del mundo en Qatar 2023, Lionel Messi, aseguró hoy que quiere conocer las Cataratas del Iguazú muy pronto.

“Tengo pendiente conocer más Argentina, siempre lo hablamos con Antonella. Hacerlo en familia y disfrutar de nuestro país, mucha gente me nombra lugares que no conozco y la verdad me gustaría recorrerlos. En un futuro, cuando se termine esto y tenga más tiempo, seguro recorra algunos lugares. Por ejemplo no conozco las Cataratas del Iguazú y me encantaría hacerlo”, sentenció en declaraciones al programa que se transmite por Youtube, “Dispuestos a todo”, para orgullo de los misioneros.

A fines de octubre de 2022, la esposa de Messi, Antonella Roccuzzo, aterrizó con el avión “10” en el aeropuerto internacional de Iguazú junto a sus hijos pero sin Leonel para visitar la ciudad de las Cataratas.

En su recorrida por las pasarelas del Parque Nacional Iguazú, se le hizo casi imposible pasar desapercibida por el pedido de los visitantes para sacarse fotos con ella.