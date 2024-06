LA LISTA DEFINITIVA DE LA SELECCIÓN PARA LA COPA AMERICA

Con la confirmación de Canadá y Costa Rica, ya conocemos la totalidad de las selecciones que participarán de la Copa América 2024, con las 6 selecciones de la CONCACAF invitadas: México, Jamaica, Canadá, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos, más Argentina (vigente campeón), Brasil, Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Uruguay y Bolivia, de CONMEBOL.

Máximo ganador del certamen junto a Uruguay, con 15 coronaciones cada uno, el seleccionado argentino irá por el bicampeonato en Estados Unidos, ya que viene de coronarse en la última Copa América, disputada en Brasil en 2021.

No se dan demasiadas modificaciones respecto a los que levantaron la Copa del Mundo en Qatar 2022, teniendo en cuenta que hay varios juveniles que estarán en los Juegos Olímpicos y no fueron opción para el técnico Lionel Scaloni, como Thiago Almada, Valentín Barco, Facundo Buonanotte y "Equi" Fernández, quienes estarán en París, salvo que sus equipos, que no están obligados, no los quieran ceder.

Posiblemente, la mayor sorpresa sea la ausencia de Paulo Dybala, aunque ya se sabía desde hace varios días que el jugador de la Roma no iba a ser parte del plantel.

Barco, Balerdi y Correa quedaron afuera

¿Qué te parece?