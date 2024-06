Una influencer salteña recibe amenazas de su pareja: "No puedo vivir así"

Jael Saracho, es una joven tiktoker salteña que tiene muchos seguidores por su cómico contenido. Pero desde hace un tiempo, la chica desapareció sin ningún comunicado previo, lo que generó preocupación para su público.

Esta semana Jael apareció en redes y contó el difícil momento que está atravesando: “Creo que muchos no saben que soy madre de un varoncito. Hasta hace medio año estaba viviendo con el padre de mi hijo. Como vieron, mis redes crecieron gracias a ustedes, y me pedían canjes por publicidades. El padre de mi hijo no quería que aceptara estos canjes”, mencionó la joven.

“Me está haciendo la vida imposible. Se enoja por los videos que subo bailando. Para mí, no tienen nada de malo los videos donde salgo bailando, no me estoy mostrando indebidamente y no entiendo por qué se enoja. Llegó a ponerse violento con personas que me pedían una foto en el centro y trató mal a un influencer conocido que solo buscaba ayudarme”, añadió.

“Me hizo borrar varios videos donde salgo bailando y hackeó mi cuenta de Instagram. Desde que quedé embarazada me dediqué al 100% a mi hijo. En el pasado, ambos nos engañamos, pero desde que fui mamá me concentré en mi familia; sin embargo, él no cambió y continuó con sus engaños”, aseguró.

“Me terminé separando. Él me ha hecho mucho daño, es muy agresivo y esto me está destruyendo, me ha llevado a hacerme cosas muy malas. Yo empecé en las redes porque estaba en depresión. No quiero que me vean como víctima, pero realmente no sé qué hacer”, sostuvo.

“Nunca tuve la intención de hacer mal a nadie. No me gusta publicar videos así. Siento que he vuelto a caer en depresión. Desde niña tengo depresión, pero estas cosas me sobrepasan. No puedo seguir viviendo siendo tan infeliz, estoy cansada mentalmente.

"He tenido que pedir ayuda a un emprendimiento luego de ser maltratada, no saben la vergüenza que tuve. Espero que me puedan entender. Si tienen algún consejo o algunas palabras, se los agradecería”, finalizó.