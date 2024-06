¿MIEDO O ESTRATEGIA? BAUTISTA LE HIZO UNA INESPERADA SUGERENCIA AL CHINO SOBRE FURIA Y SU HERMANA

La nueva ronda de ingresos a la casa de Gran Hermano está generando mucha controversia. La gente considera que en esta edición, el aislamiento que es base de este juego, se rompió por completo hace raro y los participantes se mueven más en función del 'afuera' que de los que viven adentro.

Dicho eso, uno de los puntos que más llamó la atención de las últimas horas fue el consejo que Bautista le dio a Martin. Sucede que los invitados deberán votar esta noche a otro familiar para que se gane un viaje a Cuba. La idea es que sea un punto a favor, detallando por qué creen que se merecería el premio. Un dato no menor es que no pueden nominarse a sí mismos y que quien se quede con el viaje será además líder de la semana y tendrá inmunidad.

Bautista hizo entonces su jugada: "Furia es la única persona que sí o sí está en placa. Si nosotros le damos ese premio, ella no ganaría nada más que el beneficio de bajar a alguien de la nominación porque ella seguirá nominada y si pasa a la final es porque la sacó la gente".

El uruguayo planteó algo simple: no beneficiar a nadie con la inmunidad, sino entregarla a quien ya no tiene nada que perder. Furia, por su sanción, quedará siempre nominada por lo que si su hermana se queda con el viaje, no podrá hacer uso de la inmunidad. "Esto lo hacen para armar quilombo entre nosotros pero si en definitiva, vamos a ir todos a placa, que se quede con el premio y no nos cagamos a tiros entre nosotros y listo. Simplemente".

El Chino escuchó atento y le dio la derecha: "sería lo más justo para todos?. Por lo pronto, este miércoles la casa vota al invitado que merecería el beneficio y el jueves se conocerá el resultado. ¿Los Bro ejecutarán su plan?