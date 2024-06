GOBIERNO SE ILUSIONA CON POSIBLE ANUNCIO DE INVERSIÓN DE MÁS DE U$S1.000 MILLONES POR PARTE DE UN GIGANTE TECNOLÓGICO

Nacionales Ayer Por Vazquez Lourdes

El asesor presidencial, Demian Reidel, el mismo que organizó el acercamiento de Javier Milei con Apple Inc., Meta Platforms Inc. y Alphabet Inc., está a la expectativa de que el Gobierno concrete una suculenta inversión en Argentina.