AL BORDE DE PERDERSE LA FINAL DE GRAN HERMANO, UNA EX ALUMNA DEFENDIÓ A FURIA

La participante más polémica del certamen, Juliana Scaglione, más conocida como Furia, está a nada de perderse la final de Gran Hermano 2023 por sus últimas actitudes en el programa.

Sin embargo, después de faltar el respeto a sus excompañeros con insultos irreproducibles y sumó más enemigos y hacer crecer su imagen negativa, apareció una supuesta exalumna suya que contó cuál es su "verdadera cara".

La chica, que se llama Delfi, expuso que en la vida real Juliana Scaglione no es como en el reality. “Fue mi profesora, la conocí en una instancia muy difícil de mi vida. Siempre fui discriminada por mi peso y por mi sexualidad y Juli me enseñó a amarme a mí misma, nunca se metió con mi cuerpo. Ella me motivó a seguir viviendo”, aseguró en X (Twitter).

La aparente alumna dijo que la participante “es un amor de persona” y le auguró un exitoso camino hacia la final. “Sus alumnos la amaban y respetaban un montón. Quiero que la gente entienda que esto es un reality show. Juli no se maneja así en la vida, no le grita a las personas, no las putea, y ante todo no discrimina. Ella está jugando”, cerró.