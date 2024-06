QUÉ DIJO CAMILA HOMS LUEGO DE QUE RODRIGO DE PAUL FUERA VINCULADO CON ROCÍO ROBLES Y SOFÍA JUJUY JIMÉNEZ

Camila Homs vive un gran momento personal. Después de su escandalosa separación de Rodrigo De Paul, la modelo volvió a encontrar el amor junto a José Sosa y ahora se muestra muy feliz habiendo dejado atrás la crisis con su ex.



En diálogo con Socios del espectáculo (eltrece), la influencer explicó que pudo superar los conflictos con el futbolista y construir un vínculo cordial por el bien de sus dos hijos en común. “Con Rodrigo solo hablo lo que tenga que hablar por mis hijos, pero nada más. Nunca lo hice ni me voy a meter en su vida privada ahora. Es un padre presente y está todo bien”, aseguró.

Al ser consultada por los rumores de romance que vincularon a De Paul con distintas mujeres del medio, desde Rocío Robles hasta Sofía Jujuy Jiménez, fue contundente: “Ojalá que esté bien, que esté en una relación y que esté contento, porque mis hijos también van a estar contentos. Pero no sé nada”.

Camila Homs se sinceró sobre la canción de Tini Stoessel que habló de ella

Por supuesto, la pelea con Tini Stoessel, quien incluyó el escándalo con Camila Homs en la letra de uno de sus temas, no quedó fuera de la nota y el cronista quiso saber cómo había tomado ella este lanzamiento. “No me movió nada. No me afectó. Es una canción, que diga lo que quiera. Yo sé lo que viví, las cosas que pasé, imaginate si me voy a guiar por la letra de una canción. Jamás lo haría”, disparó.

“Pero estaba apuntada hacia a vos”, insistió el periodista. “Puede ser, pero no voy a ponerme a bardear a nadie por una canción. No es que no pueda hablar del tema, es que no tengo nada para decir. Leí solo las cosas que ponían y la mataban. Se enterró sola. Igual no tengo absolutamente nada en contra de ella, ya recontra pasó”, sentenció la entrevistada.

Por último, la modelo dejó en claro que el conflicto con la cantante había quedado atrás: “Yo estoy en otra, no me rebajaría para que me pidan disculpas, mientras mis hijos y yo estemos bien, no me importa nada”.