ANDRÉS CALAMARO CARGÓ CONTRA RESIDENTE POR SU APOYO A PALESTINA

Andrés Calamaro, criticó duramente al cantante Residente (ex Calle 13) por su apoyo a Palestina: "Adoro a René y le admiro mucho pero me permito disentir. Reclamar por la paz y omitir los crímenes medievales no me parece nada adecuado", lanzó.

Residente publicó, días pasados, la canción "Bajo los escombros" en apoyo a Palestina en la que expresó su preocupación por la situación que se vive en la franja de Gaza en medio de la guerra entre Israel y Hamás.

Calamaro redobló su respuesta al tema del boricua diciendo que sus "hermanos están en Israel donde muchos argentinos viven y trabajan con dignidad". "Criminales en una fiesta electrónica secuestrando y violando reiteradas veces a muchachas occidentales es imperdonable crimen brutal y cobarde", indicó.

El mensaje de Calamaro se hizo viral y recibió el apoyo de miles de seguidores, la fuerte frase final hace apuntó directamente a René Pérez Joglar, conocido como Residente: "Ni Palestina ni el conjunto arábido están representados por Hamas que juraron asesinar y violentar a gente pacífica como René, ustedes y yo", mensaje que cerró con un "Viva Israel".

La respuesta de René a Andrés Calamaro

Residente no tardó en responder a su colega aunque sin mencionarlo, también a través de X diciendo que "por medio de la música intento manejar la impotencia que siento" y agregó que no entiende "el silencio de muchos colegas artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad".

El cantante dijo que uno de los motivos para su canción fue que ve a su "hijo en cada uno de los niños masacrados" y citó un fragmento de la canción del músico argentino León Gieco: "sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente"