PETTOVELLO DENUNCIÓ A PABLO DE LA TORRE POR "FALTA DE TRANSPARENCIA" EN LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

La ministra de Capital Humano denunció al ex secretario de Niñez y Familia luego de disponer su expulsión de la cartera. La noticia fue confirmada por el vocero presidencial Manuel Adorni.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció al ex secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, ante la Oficina Anticorrupción por "falta de transparencia" en el cuidado y distribución de los alimentos que permanecían en galpones: "No trabajamos con gente que no tengamos el 100% de confianza".

Este viernes, la titular de la cartera ordenó la entrega inmediata de los alimentos de próximo vencimiento y, además, dispuso el despido de De la Torre por no informar al respecto de la situación de esta mercadería. El ahora exsecretario de Niñez y Familia era uno de los pocos funcionarios que se mantenía desde el organigrama original del Ministerio de Capital Humano, que se encuentra erosionado por las renuncias y movimientos de direcciones.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en su habitual conferencia de prensa la denuncia realizada desde el Ministerio de Capital Humano hacia el hombre ligado a Patricia Bullrich: "Hay una denuncia que impulsa la ministra Pettovello porque es lo que corresponde ante una persona que efectivamente le transmitió falta de transparencia en determinadas cuestiones".

"Como corresponde y porque es su obligación como funcionaria pública, la ministra Pettovello hace la denuncia en la oficina anticorrupción. Somos respetuosos de todos los involucrados que no es sólo de la Torre", agregó.