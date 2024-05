CONFIRMARON QUE LA TV PÚBLICA VA A TRANSMITIR A LA SELECCIÓN ARGENTINA EN LA COPA AMÉRICA

Después de la polémica que se generó con la retransmisión de la Selección Argentina en la Copa América y tras los reclamos de televidentes, finalmente Telefe y Directv, propietarios de los derechos de televisación del torneo que se va a jugar en Estados Unidos sublicenciaron los derechos y la Televisión Pública, finalmente, transmitirá los encuentros que dispute el equipo que dirige Lionel Scaloni.

La noticia se conoció en la tarde del jueves y, a través de un comunicado, confirmaron que la empresa materializó el acuerdo "a efectos de que la Televisión Pública disponga en su pantalla de los partidos que la selección nacional dispute durante la próxima edición de la competencia continental y complemente la transmisión de Telefe". La noticia está firmada por el Coordinador General de RTA, Eduardo González, y por el Interventor de RTA, Diego Chaher. Lo cierto es que Telefe, de esta forma, está cumpliendo con la Ley que actualmente establece que se tiene que garantizar la transmisión en todos los puntos del país.

En principio, según anuncian desde diferentes sectores del Gobierno Nacional, esto "no le va a costar al Estado un peso" y, además, como sostuvo en sus redes sociales el diputado de la Provincia de Buenos Aires, Agustín romo "la Tv Pública" no paga nada por la transmisión. Vale decir que la transmisión, entonces, se enmarca en la ley 25.342, aprobada en el año 2000, que estableció que "las asociaciones deportivas y/o los titulares de los derechos de transmisión televisiva de encuentros de fútbol donde participe la Selección Nacional Argentina, organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la Confederación Sudamericana de Fútbol o el Comité Olímpico Internacional, deberán comercializar esos derechos de modo tal que se garantice la transmisión en directo de dichos encuentros a todo el territorio nacional (art. 1)".

Esto significa que la Selección Argentina de fútbol, en la Copa América que se jugará en Estados Unidos, tiene que ser transmitido a través de una señal de aire aunque, a casi un mes de que comience el torneo, son tres las señales que dan cuenta de su transmisión: TyC Sports, D-Sports -ambos en señales pagas a través de un abono- y Telefe que solo puede transmitir en 9 provincias. Más allá de esta situación, lo cierto es que aparecen otro tipo de dudas con respecto a quién ganará el dinero de las ventas tanto, en la pantalla principal de la Selección Argentina como en los cortes. Ese arreglo comercial, por otro lado, también significa una pérdida de dinero para el estado nacional.

Por otro lado, vale decir, que esto no tiene nada que ver con el resto de los partidos de la Copa América, ya que esos encuentros seguirán siendo transmitidos por la televisación original y no saldrá por la Tv Pública. Solo se transmitirán los encuentros de la Selección y no los de otros combinados nacionales.