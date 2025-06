Chile se juega la última chance mundialista frente a Bolivia en la altura

Bolivia y Chile se verán las caras desde las 17 en el Estadio Municipal De El Alto, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Tanto la Verde como la Roja están muy complicadas con la clasificación directa, por lo cual apostarán todo o nada con por poder conseguir el puesto de repechaje o despedirse del sueño de la próxima Copa del Mundo. Conocé las formaciones, dónde verlo en vivo y más.

La Verde perdió un partido clave ante Venezuela, que sacó una diferencia de cuatro puntos a falta de que se jueguen tres fechas. Para clasificar al mundial de forma directa Bolivia deberá terminar en la sexta plaza, que previo al arranque de la jornada 16 es ocupada por Colombia. La Verde recibe a Chile con el conociemnto de que un empate los deja aún con oportunidades pero una victoria les permite soñar aún más. Bolivia aún tiene un factor importante de su lado: juega dos veces de condición de local.

La Roja viene de perder contra Argentina en condición de local y está a una derrota o empate de quedar oficialmente eliminada del Mundial 2026, lo que sería la tercera Copa del Mundo que miraría desde afuera. Chile se encuentra último en la tabla con diez unidades y ya no puede acceder de forma directa a la próxima cita mundialista y su única opción es el repechaje. Sus rivales por la obtención del séptimo puesto son Perú, Bolivia y Venezuela. Chile deberá ganar todos sus encuentros y esperar que Venezuela como mucho sume una unidad y tenga peor diferencia de gol, que Bolivia no gane dos partidos y que Perú no obtenga nueve puntos. Tiene un panorama complicado que lo limita en base a sus posibilidades y que se puede despedir del Mundial en esta nueva fecha de eliminatorias.