GALLEGUILLOS HIZO UN "HOMENAJE A LOS HOMBRES" EN DIPUTADOS

Griselda Galleguillos, la diputada provincial por el departamento Rosario de Lerma en la sesión de ayer, realizó un “homenaje a los hombres”.

“Se que hoy no es el Día de los hombres, pero quiero homenajear a todos aquellos hombres de principios, de valores, que tienen dignidad y buenas costumbres”, empezó diciendo la legisladora.

"Muchas veces son sometidos a la manipulación de algunas mujeres”. La diputada se tomó el tiempo para leer el significado del término “manipulación”. Dijo que muchas mujeres usan “las mentiras y las amenazas” y que “Muchas veces se da en la vida familiar, social y laboral”.

Con una actitud provocadora, la diputada aseguró que, en la Cámara, muchas de sus pares, “por el solo hecho de ser mujeres degradan a los hombres” y, si hubiera alguna acusación cierta, “van a perder credibilidad”.

En ese sentido, agregó: “Esto no nos hace fuertes y poderosas. Al contrario, nos hace débiles. Y ese no es el mensaje que le quiero dar a nuestra sociedad. Yo pregono que seamos seres justos y de respeto, más allá del género. Yo no soy feminista ni machista, simplemente soy justa”, finalizó.

FUENTE: Opinorte.