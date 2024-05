JAVIER MILEI: "LO QUE ESTÁ PASANDO CON ESPAÑA ESTÁ COORDINADO POR EL KIRCHNERISMO"

El presidente Javier Milei habló este lunes sobre el conflicto diplomático con el gobierno de Pedro Sánchez y acusó al kirchnerismo de promover y coordinar ataques sistemáticos contra su persona a través de dirigentes españoles. "Lo que está pasando en España está coordinado por el kirchnerismo", denunció.

Lejos de pedir disculpas por acusar de "corrupta" a la esposa del presidente español, el mandatario argentino fue por más y dijo ser víctima de ataques coordinados por parte de funcionarios del país europeo que son promovidos por miembros del kirchnerismo. "Lo que está pasando en España no es independiente del accionar del kirchnerismo acá", expresó y agregó: "Esta situación es promovida por el kirchnerismo desde acá para armar revuelo en Argentina".

"Todo esto está coordinado por el kirchnerismo", continuó Milei y enumeró una serie de agresiones recibidas de parte de ministros y funcionarios de alto nivel del gobierno de Pedro Sánchez: "Me han dicho xenófobo, racista, ultraderechista que para ellos es nazi, me han dicho fascista, que todas esas cosas son insultos agravados. Me han dicho negacionista de la ciencia, misógino. Hace poco más de un mes que vienen agrediéndome".

Al mismo tiempo, denunció que Sánchez "trabaja alineado con el kirchnerismo para tratar de sabotear nuestro gobierno" y calificó al kirchnerismo de tener "intenciones golpistas" para "mover el avispero porque tienen un síndrome de abstinencia de la billetera feroz".

A propósito del pedido de retractación, el Presidente lo descartó de plano. "No le voy a pedir disculpas. Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si fui el agredido? Además está el orden de magnitud de las agresiones de Sánchez y toda su gente, y lo que dije yo que no reviste una agresión, salvo que él crea que es así", cerró.