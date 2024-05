SUDAMERICANO DE TENIS DE MESA: CON ADN DE LOS PARQUES URBANOS

Entre hoy 20 y el sábado 25 de mayo, en Cochabamba Bolivia, se llevará el Sudamericano de Tenis de Mesa para menores donde Salta tendrá representación en el seleccionado nacional, entre los que se destacan Brian Ocampos y Daiana Toscano, formados deportivamente en el Parque de la Familia.

Brian competirá en la categoría Sub 13 y Daiana en Sub 11, gracias al apoyo de los Parques Urbanos, al Gobierno de Salta y a la Gran Carrera que pasó por la provincia hace unas semanas y que se sumaron como auspiciantes de los menores.

Tenis de Mesa es una de las disciplinas que se dictan en el Parque de la Familia de lunes a viernes de 16 a 18 horas con la participación de 15 chicos a partir de los 8 años y está a cargo de los profes Ardían Barrios, Gonzalo Blanco y Romina Crespo. Los entrenamientos que se realizan son bastante intensivos, no solo se busca formar deportista, sino también personas y brindar contención a los chicos de zona sureste de la ciudad de Salta.

A pesar de hoy contar con dos representantes en la Selección Argentina, el Parque tuvo que pasar por muchos cambios y perfeccionarse con el crecimiento de los niños en la disciplina. Adrián Barrios nos comentó como fue el inicio: “La idea surgió con el profesor Javier Fernández en el parque teníamos una mesa de Ping Pong que usábamos entre nosotros, los chicos nos vieron jugar y se empezaron a sumar, de ahí surgió la idea de dar clases de Tenis de Mesa”. Esto significó un quiebre en la vida de profes, ya que ninguno tenía conocimientos del deporte (tenis de mesa) en sí, pasaron de hacerlo como algo recreativo a algo más competitivo, se tuvieron que perfeccionar en las técnicas y jugar con las reglas, pensar en los torneos y en las convocatorias de los selectivos. A lo que Adrián remarcó “Gracias a los Parques Urbanos y al Ministerio de Turismo y Deportes, pudimos participar en unas capacitaciones que dicto Oscar Roitman, quien era director de la Selección Argentina”.

Del Parque de la Familia a la Selección

Los chicos cuando llegan y empiezan a entrenar en la escuelita de Tenis de Mesa, no tienen noción o no conocen el deporte. Brian estaba con sus amigos jugado al fútbol, ingresaron a tomar agua y vieron las mesas, los invitamos para que jueguen y les gusto, por lo que empezaron a venir más seguido y vimos el talento innato de Brian. Daiana acompañaba a su mamá a las clases de funcional con su hermanita Flor y ahí, las invitamos a que se sumen. Day tiene muchas condiciones y se mide con chicos que son más grandes, no tiene ningún problema de jugarle de igual a igual y es lo que da el plus, a la hora de afrontar un torneo.

Al referirse sobre el crecimiento de Brian y Daiana, Adrián fue claro y con la voz quebrada, nos dijo: “En lo personal verlos crecer a los chicos, empezando de cero y hoy, estar en un nivel nacional muy alto, clasificando a un Sudamericano para mí fue muy grande y valorado. Fue un proceso de años y mucho trabajo, pero se logró”.



El traspaso de hacerlo como algo recreativo con amigos a aspirar a la competencia, fue clave para que estas dos promesas del deporte salteño, hoy nos puedan representar a nivel Sudamericano. Por lo que Barrios nos mencionó “Gracias al apoyo del parque y de la Asociación Salteña de Tenis de Mesa pudimos participar en diversos torneos en la ciudad y en Jujuy”. Brian desde que empezó a jugar en los torneos siempre pudo estar en el ranking y hacer podios por su gran desempeño. “Hoy junto con Daiana son los chicos que más perseverancia tienen y ganas de crecer”.

Daiana sub 11 y Brian sub 13, ganaron su lugar en el sudamericano en un torneo selectivo realizado en Buenos Aires, donde se midieron con chicos de todo el país. Daiana consiguió su pasaje adjudicándose la primera paleta. Brian ganó el segundo selectivo y se quedó con la segunda paleta.

En lo personal, un sueño hecho realidad

“Uno siempre aspira a conseguir cosas en la vida, pero también a dejar marcas y cambiar la realidad de nuestros seres queridos”. El profe Adrián recuerda una pequeña y gran anécdota con su compañera de vida. “Un día estábamos viendo televisión con mi señora y estaban jugando Franco y Federico Varela un Sudamericano y eso me permitió soñar. Entre risas y mis ojos brillosos, le dije: te imaginas que algún día podamos ver a unos de los chicos del Parque a ese nivel o en la Selección Argentina”.

Ya no es el ping pong con amigos

Los desafíos que imponen la alta competencia comenzaron a surgir, relatan los profesores del Parque de la Familia. “Muchos piensan que es una pelotita, cualquier paleta, una mesa y listo vamos a jugar. En el Sudamericano las paletas pasan por un doping, en lo que se observa si la goma es la correcta y está pegada con el pegamento adecuado. La madera debe ser nueva y entre las dos deben tener un peso determinado. El deporte pasa a ser más caro, no solo por las paletas, gomas, la madera y las zapatillas que sobrepasan el monto de los 500 mil pesos”.

Llegar a este nivel de competencia y sobre todo, estar en el seleccionado nacional, significó que el nivel comenzó a demandar más recursos para mantener igualdad de condiciones con otros competidores. “Se pudo conseguir gracias al aporte de los Parques, el Gobierno y las diferentes donaciones que recibimos”, finalizaron.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación