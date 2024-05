ARMANDO ISAS RECLAMA SOLUCIÓN POR UNA MALA PRAXIS QUE SUFRIÓ HACE 3 AÑOS

Armando Isas tiene 73 años y denunció mala praxis de parte de la clínica Virgen de Urkupiña. Hoy pese a las bajas temperaturas se encadenó frente a la Catedral de Salta.

"Llegué con un dolor de ciático, me metieron a terapia intensiva, me anticoagulado de más. Estuve en otra clínica y ahí me sacaron a flote, esperaron que estuviera mejor y me operaron en el San Bernardo", contaba un poco su situación Armando.

Tras el mal trabajo que inició en la clínica Urkupiña, el hombre, que entró caminando hace un tiempo atrás por un dolor, ahora no puede caminar. Quedó en silla de ruedas por la terrible intervención médica.

Hoy Armando pide justicia por la mala praxis y pide con urgencia que se haga justicia por su situación y por aquellos que también se han visto perjudicados.