ASÍ ESTÁ LA LISTA DE CONVOCADOS DE LA SELECCIÓN ARGENTINA PARA LA COPA AMÉRICA 2024

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, no tiene demasiadas dudas sobre qué jugadores integrarán el plantel para la Copa América 2024. Los interrogantes son pocos e, incluso, es probable que el próximo viernes la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) oficiales tres cupos más. Es decir, las listas pasarán de tener un máximo de 23 a 26 futbolistas y facilitará el trabajo del cuerpo técnico argentino. Reglamentariamente, cada combinado debe presentar una prelista el 5 de junio y la nómina definitiva, el día 12. Las fechas coinciden con los últimos amistosos de la albiceleste antes del certamen continental: el domingo 9 de junio disputará un partido ante Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago y el viernes 14 se enfrentará a Guatemala en el recinto FedEX Field de Washington DC.

En todas las líneas hay nombres que están confirmados extraoficialmente. Los arqueros Emiliano ‘Dibu’ Martínez y Franco Armani son una certeza y Walter Benítez, de no sufrir ningún imponderable y tras atajar en la victoria sobre Costa Rica 3 a 1 en el último amistoso internacional, se quedará con el lugar que en el Mundial Qatar 2022 tuvo Gerónimo Rulli, no en su mejor nivel en Ajax. Juan Musso quedó muy relegado.

En la defensa son una fija Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez y Germán Pezzella, quien padece una micro fisura en el dedo chico de uno de sus pies pero llegaría en condiciones. Gonzalo Montiel y Marcos Acuña están en la consideración, pero no tienen regularidad en Nottingham Forest y Sevilla, respectivamente, por lesiones y son candidatos a quedarse afuera de la nómina, sobre todo si no se extienden los cupos

En el mediocampo Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso e, incluso, Enzo Fernández quien recientemente fue intervenido quirúrgicamente de una hernia inguinal, están confirmados. Entre los delanteros, Lionel Messi, Ángel Di María, que disputará su último campeonato con la Argentina y se retirará del seleccionado; Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González y Paulo Dybala, si está en plenitud física, tienen la certeza de que estarán.

En ese marco, quedarían dos cupos si la lista debe ser de 23 y cinco si es de 26. Entre los defensores, además de Montiel y Acuña, quien pelea una plaza y es muy probable que la obtenga es Nehuén Pérez, citado en las últimas convocatorias. Marcos Senesi, Facundo Medina, Juan Foyth y el español Pablo Maffeo pueden ser considerados si se amplían los cupos. Lo mismo para Guido Rodríguez, Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni y Ángel Correa. De todo ellos, los delanteros de Manchester United y Brighton son los que corren con ventaja para estar en Estados Unidos.

Teniendo en cuenta que, luego, se desarrollarán los Juegos Olímpicos París 2024 y la Argentina presentará un plantel Sub 23 con tres jugadores mayores, hay jóvenes que, de no ser citados a la Copa América 2024, lo serán para ese torneo y su estadía dependerá del aval de su clubes, ya que por no ser un evento de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) no están obligados a cederlos. Son los casos de Garnacho, Buonanotte, Carboni, Valentín Barco, Ezequiel ‘Equi’ Fernández, Nicolás Valentini y Thiago Almada.

El camino de la Argentina en la Copa América 2024

El equipo dirigido por Lionel Scaloni es uno de los máximos favoritos al título y protagonizará el partido inaugural, correspondiente a la primera fecha del grupo A, el 20 de junio vs. Canadá en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Luego, el martes 25 de junio tendrá como rival a Chile en el MetLife Stadium de New Jersey, mientras que en la última jornada, el sábado 29, se medirá contra Perú en el Hard Rock Stadium de Miami.

En caso de lograr el primer o segundo puesto, clasificará a cuartos de final y jugará contra un oponente de la zona B (México, Ecuador, Venezuela o Jamaica). A los equipos que el azar ubicó en las zonas C (Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia) y D (Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica u Honduras) recién los enfrentará si accede a la definición del 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Todos los partidos de la Argentina se podrán ver en vivo por televisión a través de DSports, TyC Sports y Telefé, que adquirió los derechos que tenía la TV Pública para emitir todos los compromisos del último campeón. En ese marco, las opciones para ver los partidos online serán las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow y Telecentro Play. Además, se podrá seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Fixture del grupo A

Fecha 1

Argentina vs. Canadá - Jueves 20 de junio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Perú vs. Chile - Viernes 21 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Fecha 2

Chile vs. Argentina - Martes 25 de junio en el MetLife Stadium de New Jersey.

Perú vs. Canadá - Martes 25 de junio en el Children’s Mercy Park de Kansas City.

Fecha 3

Argentina vs. Perú - Sábado 29 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Canadá vs. Chile - Sábado 29 de junio en el Exploria Stadium de Orlando.