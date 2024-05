NATALIO GRINMAN: "LOS PAROS GENERALES NUNCA SIRVIERON PARA NADA"

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, aseguró este jueves que "los paros generales nunca sirvieron para nada", luego de conocerse el bajo acatamiento de la huelga en ese sector, ya que entre el 70 y el 80 por ciento mantuvo su actividad diaria.



Grinman rememoró que en 40 años de democracia, hubo 46 paros generales y la Argentina está peor, dado que todos los índices son negativos. "Más pobreza, más indigencia, más desocupación, más informalidad, más inseguridad, menos salud, menos educación", sostuvo en un medio de comunicación.

Además, reconoció que el paro esta teñido de una parcialidad política y partidaria que carece de objetividad. "Lo del paro es una barbaridad, en los cuatro años de la gestión anterior de Alberto Fernández, que algunos consideran el peor gobierno de la democracia, no le hicieron ningún movimiento, ningún acto de esta naturaleza en los movimientos sindicales", describió.



También puso el foco en el nivel de acatamiento y el impacto de la falta de transporte: "¿Qué pasaría si se le deja la libertad a los ciudadanos, con el transporte funcionando, y que cada cual tenga libertad para ver qué quiere hacer? ¿Cuál va a ser la contundencia de la medida de esfuerzo?".



A pesar de la situación actual, la caída del consumo que afecta a muchísimos comercios, Grinman se mostró de acuerdo con el rumbo "Es el correcto, es imprescindible que pueda avanzar en las medidas que está queriendo hacer. Hay que hacer cosas diferentes, y hacer cosas diferentes es lo que propone este Gobierno, que es un sacrificio, claro que es un sacrificio, pero es absolutamente necesario para salir adelante".

La opinión de Grinman sobre la ley Bases

Para el titular de la CAC, es imprescindible que salga la ley Bases de cara a un shock de inversiones. Pero aclaró que es necesario "más trabajo y menos politiquería barata".

Grinman contó que los inversores extranjeros están mirando desesperados a la Argentina, porque tiene todos los recursos que el mundo está demandando.

"¿Saben lo que no tenemos? Previsibilidad, no generamos confianza, no respetamos las reglas del juego. Tenemos los inversores que le temen al sindicalismo argentino que bloquea las empresas" describió.

Por último, detalló que los inversores tienen que tener tranquilidad de donde van a poner su dinero, de que van a poder desarrollar las empresas, y que van a poder dar fuentes de trabajo y generar utilidades como corresponde.