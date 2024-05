SE REPROGRAMÓ OTRA VEZ EL SHOW QUE EMILIA MERNES CANCELÓ POR RAZONES DE SALUD: ¿PARA CUÁNDO?

No será este martes 7 de mayo, ya que continúa en observación médica. Se conoció la nueva fecha y horario en el que se realizará el show que la artista tuvo que cancelar el viernes pasado por problemas de salud.

Luego de que Emilia Mernes tuviese que cancelar su show en el Arena de Buenos Aires el pasado viernes 3 de mayo, desde su equipo de prensa anticiparon que se iba a desarrollar el martes 7 de mayo. No obstante, este lunes debieron reprogramarlo una vez más, ya que la cantante entrerriana continúa bajo observación médica.

Los tickets del viernes servirán únicamente para la nueva fecha reprogramada.

Debido a la agenda que ya tenía pactada la artista, hay otros conciertos que también debieron ser modificados, entre ellos los dos de Uruguay del 4 y 5 de mayo, que pasaron para el 12 y 13 de mayo respectivamente.

A su vez, indicaron que “se informará a través de redes sociales como siguen sus conciertos inmediatos”.

Para cuándo se reprogramó el show que Emilia Mernes canceló por razones de salud

El concierto de Emilia previsto para el 7 de mayo en el Arena, fue reprogramado para el domingo 26 de mayo debido a que la artista continúa bajo observación médica.

Las entradas adquiridas para el 3 y el 7 de mayo siguen siendo válidas para la nueva función del 26 de mayo. No es necesario realizar ningún cambio.

Por qué Emilia canceló su show en el Arena de Buenos Aires

El viernes pasado Emilia iba a llevar adelante su séptimo show de diez que dará en el Arena de Buenos Aires, pero por problemas de salud tuvo que cancelarlo.

Minutos antes de que comenzara el espectáculo, la artista subió al escenario en bata y acompañada de su equipo, subió al escenario y le dijo a su público: “Quiero pedirles disculpas de corazón. Intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal. El médico me dijo que no puedo así. Así que quiero pedirles perdón de corazón. Perdón”.