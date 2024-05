MURIÓ ZACK NORMAN, UNO DE LOS ACTORES QUE TRABAJÓ EN "LA NIÑERA"

A los 83 años, murió Zack Norman, uno de los actores y comediantes que fue parte del elenco de la exitosa serie La niñera. El humorista, además, era muy conocido por su papel de un contrabandista de antigüedades amante de los cocodrilos en la recordada película de aventuras Tras la esmeralda perdida.



De acuerdo a lo que informó uno de sus hijos al medio Deadline, el actor murió el domingo por la noche debido a causas naturales en el Centro Médico Providence Saint Joseph de Burbank.

Quién era Zack Norman y dónde trabajó

Howard Jerrold Zuker (su verdadero nombre) había nacido en Boston el 27 de mayo de 1940 y su vida siempre estuvo ligada a la comedia y la actuación. En la década del ‘60 inició su carrera artística al presentarse como monologuista en el club de Playboy, en el reconocido The Flamingo en Las Vegas y en Copacabana en Nueva York. Así logró tener un lugar en The Tonight Show con Johnny Carson en 1969.

Lentamente, fue ocupando más lugares en el teatro conocido como el off de Broadway y en los ‘70 actuó en varias películas que grabó en Italia. En esa época, los spaghetti western estaban en auge.

Las películas donde participo Zack Norman

Norman colaboró con el director Henry Jaglom, trabajando juntos en todas sus películas Tracks, Sitting Ducks, Venice/Venice, Babyfever, Déjà Vu, Festival de Cannes, Hollywood Dreams, Irene en el tiempo, Queen of the Lot, The M Word y Ovation.

En la aventura de acción de Robert Zemeckis Tras la esmeralda perdida, de 1984 y protagonizada por Michael Douglas y Kathleen Turner, Norman y Danny DeVito interpretan a los primos contrabandistas Ira y Ralph, respectivamente, que tienen un rol clave en el film. Ese fue su trabajo más reconocido en el cine.

También fue parte de los elencos de Fingers, Ragtime, America y Cadillac Man en cine. En televisión estuvo en las series de principios de fines de los ‘80 y principios de los ‘90 The Flash, Baywatch,Brigada A y La niñera. Allí encarnó al tío Jack y fue un personaje recurrente en tres episodios entre 1993 y 1995.

Otro aspecto importante de la vida artística de Norman fue el teatro: apareció en más de 20 obras a lo largo de su carrera, muchas independientes y algunas mainstream.