EL HIJO DEL "KUN" AGÜERO MARCÓ SU PRIMER GOL EN LAS INFERIORES DE INDEPENDIENTE

Benjamín Agüero, hijo de Sergio "Kun" Agüero y Gianinna Maradona, convirtió su primer gol en las Inferiores de Independiente en la goleada de la Octava División frente a Vélez.



Benjamín aprovechó un centro de uno de sus compañeros, anticipó al arquero y envió la pelota hacia la red en su segundo encuentro con la camiseta de Independiente, después de su paso por Tigre y de debutar en el elenco de Avellaneda este fin de semana ante Deportivo Riestra.

El nieto de Diego Armando Maradona emocionó a su madre, Gianinna, quien compartió una publicación en sus redes sociales para festejar el tanto de su hijo.

"Que sea el primero de muchos! TE AMO BEN!", para luego expresarse sobre la dedicatoria de Benjamín: "Viste que las señalé? LAS? No era para mi sola? No, también para la TATA OBVIO. OK, igual por suerte no me dijiste que era solo para la tata!", continuó.



Y agregó: "Lloré, sí, me emocioné, el gol y tu festejo. Siempre que me busques ahí voy a estar! A todas partes siempre, lo sabes!. Nosotras acá, él desde el cielo! Que orgullo ser tu mamá marciano!".