CLUB VILLA MITRE: "ESTAMOS TRABAJANDO EN EL CABLEADO SINO TAMBIÉN EN EL MANTENIMIENTO"

La presidente del club, sostuvo que están realizando los trabajos y pedidos necesarios para brindarle un espacio seguro para los chicos que asisten al club Villa Mitre.

Además que no se trata de un grupo de padres quienes sostienen sobre dichas falencias en la cancha, sino una madre en particular. Bianca, reconoció la preocupación que sienten los padres por la falta de iluminación y se propuso cambiar el horario de los entrenamientos, sin embargo no se llegó a un acuerdo.

"No hubo nunca un reclamo anterior", insistió la presidenta del club.

En el móvil de TodoSaltaNoticias, la mujer también compartió que la falta de iluminación en la cancha no tiene que ver con las cuotas acordadas, es todo un problema que escapa de las manos, tanto de los dirigentes, como de los padres, pero que espera que se pueda solucionar lo más pronto posible.

"Estamos en contacto permanente con los padres y madres. Nuestras cuotas no es ni la mitad de lo que cobra cualquier club. Es una cuota que alcanza para el presupuesto de los profes y algo de mantenimiento", finalizó Bianca.

Aparentemente los padres también hicieron mención sobre agresiones y violencia con los más chicos, sin embargo desde el establecimiento negaron estos episodios y remarcaron que el club persigue valores de compañerismo y respeto. Todo se trató de un mal entendido con una mamá.

"No toleramos lo que es la violencia, no compartimos eso", Facundo.