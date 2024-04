ENTRADAS PARA RIVER VS. BOCA POR LA COPA DE LA LIGA 2024: CUÁNDO SALEN A LA VENTA Y CÓMO COMPRAR

¡Hay Superclásico! Boca Juniors y River Plate se enfrentarán este domingo 21 de abril a las 15:30 por los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con la presencia de las dos hinchadas. Falcón Pérez será el árbitro del cotejo.



Cuándo salen a la venta las entradas

Aún no hay información oficial, pero se espera que la venta comience entre el miércoles 17 de abril y el jueves 18.

Cómo llegaron ambos equipos

El equipo de Martín Demichelis finalizó primero en su zona con 27 puntos gracias al reciente triunfo por 3 a 1 ante Instituto, en Córdoba. Los de Diego Martínez, en tanto, terminaron cuartos con 25 unidades y vienen de derrotar 1-0 a Godoy Cruz en condición de local.

Los cruces de los cuartos de final de la Copa de la Liga:



- River (1° Zona A) vs. Boca (4° Zona B)

- Argentinos Juniors (2° Zona A) vs. Defensa y Justicia (3° Zona B)

- Barracas Central (3° Zona A) vs. Estudiantes de La Plata (2° Zona B)

- Vélez (4° Zona A) vs. Godoy Cruz (1° Zona B)