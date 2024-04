GOBIERNO MODIFICARÁ LA LEY DE EDUCACIÓN PARA "PENAR EL ADOCTRINAMIENTO EN LAS ESCUELAS"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este jueves que el Gobierno avanzará con cambios en la Ley Nacional de Educación, con el objetivo de denunciar e impedir el "adoctrinamiento ideológico" de los docentes en las aulas.

Según Adorni, el Gobierno buscará avanzar con cambios en la Ley Nacional de Educación 26.206, para controlar que no ocurran estos episodios y penar así la "militancia" de maestros al frente del aula.

“Por decisión del Gobierno se va a enviar el proyecto para modificar los artículos 11 y 126 de la ley de educación nacional, con el objetivo de penar el adoctrinamiento en las escuelas”, informó el portavoz del presidente Javier Milei sobre esta iniciativa que deberá pasar por el Congreso.

“Además de esto, el Ministerio de Capital Humano se va a encargar de poner a disposición un canal para que padres y alumnos puedan denunciar el adoctrinamiento y la actividad política que no respete la libertad de expresión. En definitiva, van a poder denunciar cuando no sientan que se respete el derecho a educarse”, añadió, en cuanto a esta vía que accionará Sandra Pettovello, todavía no disponible.