PARO DOCENTE: EN QUÉ PROVINCIAS NO HABRÁ CLASES Y QUIÉNES ADHIEREN ESTE JUEVES 4 DE ABRIL

Este jueves habrá un paro docente llevado adelante por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), lo que resultará en la suspensión de clases en casi todo el país.

Paro nacional docente CTERA: en qué provincias no hay clases este jueves 4 de abril

El paro docente de CTERA es a nivel nacional, por lo que se espera que alcance a la Ciudad de Buenos Aires y casi todas las provincias, dependiendo de qué gremios del interior se adhieran a las medidas.

Los gremios que confirmaron que se adhieren son los siguientes:

- En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), CTERA se unirá a la marcha de la CTA al Congreso de la Nación este jueves.

- En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) adhiere y no habrá clases.

- En Entre Ríos, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) se suma al paro docente de este jueges, por lo que no habrá clases.

- En Santa Fe, AMSAFE se adhiere a la medida y tampoco habrá clases en la mayoría de los colegios

- En Misiones, UDPM (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones) confirmó que se suma a la medida y no habrá clases.

- En Chaco, el Frente Gremial Docente adhiere a la medida.

- En La Pampa, adhiere Utelpa.

- En Corrientes, SUTECO (Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes) adhiere y no habrá clases.

- En Tucumán, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) adhiere y tampoco habrá clases.

- En Salta, docentes de ADP se suman al paro.

- En Chubut, ATECh se suma al paro nacional y no habrá clases.

- En Tierra del Fuego, SUTEF (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina) adhiere a la medida de fuerza.

- En la Provincia de Buenos Aires (PBA), AMET (Sindicato Docente de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional de la provincia de Buenos Aires) no adhiere pero los afiliados a CTERA sí.