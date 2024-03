CLAUDIA VILLAFAÑE SORPRENDIÓ AL CONTAR LOS MOTIVOS DE UN CONFLICTO QUE TUVO CON DALMA MARADONA

Claudia Villafañe sorprendió al contar cuáles son los motivos de roce con Dalma Maradona. Aunque madre e hija se muestran muy unidas, la empresaria admitió que hay temas de discordia con los que les cuesta llegar a un acuerdo.

En diálogo, Villafañe fue consultada acerca de cómo viene la organización de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Aunque prefirió no dar detalles, se limitó a decir que están ultimando detalles.

Fue entonces que la cronista la puso en una encrucijada: “¿Qué te gusta más, organizar un buen casamiento o una fiesta, cocinar o en ese orden?”. “Son cosas diferentes, porque cocinás para tu familia, tus amigos, después el cliente termina siendo un poco de... no sé, si familia, pero con algunos llegás a tener mucha conexión y cada evento es único y se hace con eso, con mucho amor”.

Acto seguido, la periodista destacó que ella había sido la organizadora del cumpleaños de su nieta, la hija mayor de Dalma. “Sí, Roma cumplió años el 12, pero se lo festejamos el lunes y la verdad que es espectacular. Verle la cara a ella de felicidad cuando entró y como sorprendida... ya está”, aseguró feliz.

Sin embargo, sorprendió al admitir que no fue nada fácil. “Es difícil. Cuando es para los tuyos es difícil porque Dalma es una clienta bastante complicada. No hago nada sin consultarle a Dalma. Pero es complicada”, comentó. Y concluyó: “La lista me la entregó media hora antes del evento, no se puede. No se hace eso. No se puede así”.