VICTORIA VILLARRUEL HABLÓ SOBRE LOS SUELDOS DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES

"Un legislador es la persona que representa a las provincias, en la casa del Senado, y al pueblo argentino en Diputados. Creo que tienen que ser retribuidos en forma digna. Tienen que ganar bien y no ganan bien", consideró la vicepresidenta.

"Si no reciben un sueldo digno para la importantísima tarea que le delegamos los argentinos, solo van a poder ser legisladores los ricos, los corruptos, los narcos o los que tengan sponsor atrás, el resto no va a llegar”, detalló Villarruel, en una nueva muestra de disconformidad con la decisión del mandatario.

La titular del Senado consideró que si los legisladores cobran poco "van a ser susceptibles a la corrupción" y opinó que "tiene que haber paridad en los ingresos de los tres poderes".

"Habría que congelar a todos. Jueces. Todos. Nosotros acá hacemos nuestro esfuerzo. Espero que en los otros poderes también lo hagan", sugirió.

También aprovechó para criticar la jubilación de la expresidenta Cristina Kirchner. ''Como pensionada gana más de siete veces de lo que gana un senador, que gana menos de $2.000.000. Que un jubilado gane lo que gane no me parece bien tampoco, no está bien nivelar para abajo. Subamos todo", propuso.