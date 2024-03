EL GOBIERNO BUSCARÁ CAMBIAR LA LEY PARA QUE LAS FUERZAS ARMADAS PUEDAN PARTICIPAR EN SEGURIDAD INTERIOR

En una conferencia de prensa de algo más de una hora, y con el objetivo declarado de dar batalla y “derrotar” al narcotráfico, hoy con epicentro en la ciudad de Rosario, dos ministros nacionales anunciaron hoy que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Seguridad Interior con el objetivo de que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en situaciones que sean consideradas como actos de terrorismo. Los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa) anunciaron también el envío de otros cuatro proyectos, que entre otras medidas establecen penas de prisión para piqueteros que organicen manifestaciones y consigan, mediante “extorsión”, la presencia de manifestantes en esas marchas.





“Estamos modificando la ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones para devolverle la paz a los rosarinos en el supuesto de terrorismo”, indicó Petri en el inicio de la conferencia, junto a Bullrich. El ministro de Defensa anunció que el proyecto modifica el artículo 27 de la ley, que hasta ahora autoriza la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo logístico, como “arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. La decisión llega días después de la indignación pública por una nueva ola de violencia narco que provocó la muerte violenta de cuatro personas en Rosario.

“Estamos convencidos de que la batalla de los narcos se puede ganar con el Estado”, enfatizó el ministro, y especificó que, de conseguirse la aprobación en el Congreso, “las FF. AA. quedarán habilitadas a patrullar, controlar a las personas y vehículos, realizar tareas de prevención de delitos y aprehender en flagrancia “dando intervención inmediata a la Justicia”, explicó el ministro de Defensa.



Atento a las críticas de quienes ven un riesgo en permitir la participación de las Fuerzas Armadas, Petri dejó en claro que “no se usarán para delitos comunes, sino en actos de terrorismo y con anuencia del gobernador en cuestión”, aclaró Petri, quien también prometió “mayores recursos” para los “dos o tres mil” miembros de las Fuerzas Armadas que sean, en un futuro, destinados al combate directo contra el narcotráfico.



A su turno, la ministra de Seguridad defendió la medida. “No hay plan B, la sociedad no tiene plan B cuando le destruyen su propiedad y su vida. No puede haber un diputado o un senador que no entienda la realidad que estamos pasando, creemos que el Congreso nos va a acompañar”, dijo Bullrich, y agregó que “todos los países utilizan a sus Fuerzas Armadas el combate contra el terrorismo”, cuando la consultaron sobre un eventual fracaso de la iniciativa en su tratamiento parlamentario.