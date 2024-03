BOLSILLOS VACÍOS POR LOS NUEVOS PRECIOS DEL BOLETO EN JUJUY

La suba es la segunda de marzo, pese a que el Concejo Deliberante había aprobado una normativa donde autorizaba un incremento mensual. Este accionar derivó en denuncias contra la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.

El boleto cuesta $670 y los usuarios que realizan cuatro viajes diarios para ir a sus trabajos llegan a gastar casi $55.000.

Los incrementos constantes y sin ningún tipo de control ni justificación causaron total indignación en la gente que se expresó al respecto.

La comunidad jujeña se mostró en contra de este incremento, algunos a través de las redes sociales y otros, como don Julio Zeballos, un vecino de Sargento Cabral, salió a la calle para manifestar su molestia.

Acompañado de una mujer y con un cartel que señala el “¡No a la suba del boleto”! pedía el apoyo de automovilistas con un bocinazo.

“Desgraciadamente estamos en una época donde todos los días suben las cosas y esto del boleto es casi impagable para los vecinos. Tenemos un aumento que es ilegal porque la ordenanza de los concejales decía que podían aumentar una vez al mes y ya lo habían hecho el 2° de marzo. Por eso conversé con vecinos y quedamos en venir a la ruta a expresarlo. No logramos juntarnos para exponer esto, espero que se sumen porque no se puede seguir con estos aumentos, el bolsillo de la familia no alcanza”.

ASÍ QUEDARON LOS PRECIOS DEL BOLETO EN JUJUY

Desde el 18 de marzo rige la nueva suba del boleto del transporte urbano de pasajeros, que actualmente cuesta $479,32.

- San Salvador de Jujuy: $ 670.07

- San Salvador de Jujuy a Reyes: $ 670.07

- San Salvador de Jujuy a Guerrero: $ 770.61

- San Salvador de Jujuy a San Pablo de Reyes: $ 770.61

- San Salvador de Jujuy a Termas de Reyes: $ 871.23

- San Salvador de Jujuy a Yala: $ 871.23

- San Salvador de Jujuy a Los Nogales: $971.57

- San Salvador de Jujuy a Lozano: $ 971.57

- San Salvador de Jujuy a León: $ 1071.80















