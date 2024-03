MCDONALD'S SUFRE UN APAGÓN TECNOLÓGICO EN TODO EL MUNDO

Por un "fallo del sistema informático", los pedidos por celular no funcionaban. La cadena de comida rápida tiene 40.000 restaurantes en distintos países.

McDonald's informó que un fallo tecnológico había interrumpido las operaciones en muchos de sus establecimientos en todo el mundo, incluyendo Japón, Reino Unido y Australia.

Aunque se especuló con un ataque hacker, la empresa descartó la posibilidad de un incidente de ciberseguridad. Muchos establecimientos de McDonald's en Japón dejaron de tomar pedidos en persona y a través del móvil debido a la interrupción del sistema, dijo un portavoz de McDonald's Holdings Company Japan, añadiendo que estaba trabajando para restablecer pronto las operaciones.

"Somos conscientes de que se ha producido una interrupción tecnológica que ha afectado a nuestros restaurantes; el problema ya se está resolviendo", dijo McDonald's en un comunicado. La compañía dijo que sus establecimientos en Reino Unido e Irlanda estaban completamente de nuevo en línea después de la interrupción, mientras que McDonald's Australia dijo que la mayoría de sus restaurantes habían reabierto.

Según The New York Times, McDonald's Hong Kong estaba experimentando un "fallo del sistema informático", y los pedidos por móvil y de autopedido no funcionaban.