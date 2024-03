UNA PANADERÍA PERDIÓ TODO POR LOS CORTES DE LUZ

La Panadería Luly lo perdió todo el día de ayer por los cortes de luz, los mismos que continuaron esta madrugada.

"Mis compañeros estaban trabajando a las 4 am y fue el corte, el pan quedó a medias. Ya no sirve de nada esta producción. Todavía no tenemos respuestas", dijo uno de los trabajadores.

La perdida rondaría en 500 mil pesos, por el momento se vendió lo que ya tenían hecho pero hubo mucho más bajas de las esperadas.

Cabe destacar que llamaron a la empresa EDESA esperando una respuesta pero nunca dieron explicaciones.