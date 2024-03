VICTORIA VILLARRUEL ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS EL RECHAZO DEL DNU EN EL SENADO

Victoria Villarruel se expresó en su cuenta de X (ex Twitter) luego de que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 fuese rechazado en el Senado. La vicepresidenta habilitó el debate del proyecto en un marco donde le faltaban votos para su aprobación, por lo que se generaron internas en el gobierno.

La oficina del jefe de estado acusó a la presidenta de la Cámara Alta de tener agenda propia, pero esta respondió. “Mi compromiso con Argentina y con Javier Milei es inclaudicable. Desde el momento en que Javier Milei me pidió que lo acompañara como diputada y luego en la fórmula presidencial nosotros sabíamos a lo que nos enfrentábamos y hemos trabajado espalda con espalda, a pesar de los incansables intentos por dividirnos”, expresó tajante.

Acto seguido, continuó: “El Senado es la Casa de las Provincias y es un poder independiente de la República Argentina. Yo no me voy a convertir en Cristina Fernández de Kirchner. No me voy a convertir en aquello que vinimos a cambiar”. “No hay gobierno sin institucionalidad. Por eso la política tiene que trabajar para la gente. No hay progreso sin libertad. Todo por Argentina”, finalizó.