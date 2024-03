LA HIJA DE SERGIO DENIS PIDIÓ JUSTICIA A CINCO AÑOS DEL TRÁGICO ACCIDENTE: “ESE TEATRO NO ESTABA HABILITADO”

Este lunes se cumplen cinco años del trágico accidente que sufrió Sergio Denis durante un espectáculo en el teatro Mercedes Sosa, de Tucumán. Su hija Bárbara Hoffmann lo recordó con cariño y se mostró expectante a la resolución judicial que deberían tener en el transcurso de esta semana.

Consultada por la causa judicial, Bárbara señaló que el único avance que hubo fue en diciembre de 2023, cuando llamaron a declarar al único imputado, el director del teatro, Raul Armisen. “En la primera semana de marzo, el fiscal nos iba a dar una respuesta y ahí íbamos a saber si efectivamente la causa se elevaba a juicio oral o hay una posibilidad de que lo sobresean”, explicó para luego aclarar que finalmente las fechas se corrieron por lo que deberían tener la resolución esta semana.

En cuanto a la posibilidad de que sea sobreseído, advirtió: “Nosotros creemos que eso no puede pasar porque en el expediente está todo plasmado, la pasarela no estaba habilitada para funcionar, están los videos de cómo cayó mi papá... Hay un montón de pruebas que demuestran que el lugar no estaba habilitado para funcionar como estaba funcionando. Además, de que se manejaron con una impunidad total. O sea, el teatro nunca se cerró y se siguió trabajando con la fosa descubierta durante muchísimos meses más”.

“Esta semana estamos a la espera de esa devolución, que creemos que tiene que ser elevada a juicio y continuar por la vida legal. Sobreseerlo sería una locura, pero es también una posibilidad”, concluyó.