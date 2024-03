TRAS EL ESCÁNDALO, JAVIER MILEI OFICIALIZÓ LA RETROTRACCIÓN DE SU AUMENTO DE SUELDO

Luego del escándalo del fin de semana, que incluyó un cruce por X (ex-Twitter) con la expresidenta Cristina Kirchner, Javier Milei dio marcha atrás a través de un nuevo decreto con su aumento de sueldo implementado a fines de febrero.

Así, el Decreto 235/2024, publicado este lunes con fecha del sábado y que lleva las firmas del mandatario y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, "deroga el artículo 4° del Decreto 206 del 28 de febrero de 2024", que incluía en el aumento a "autoridades superiores de las jurisdicciones, entidades y organismos del Poder Ejecutivo Nacional".

La polémica por la suba salarial que se otorgó Javier Milei desató un debate de fondo sobre si hubo intencionalidad o si no sabía lo que había firmado. Guillermo Francos trató de explicar la posición del Presidente y optó por la segunda opción: aseguró que "no fue consciente" de que el DNU significaba un incremento no solo para los trabajadores de la administración pública, sino también para el Gabinete.

"El Presidente es consciente de que estaba dando un aumento conforme a la paritaria pública, pero no fue consciente de que ese aumento significaba también un aumento para los funcionarios de más alta escala", remarcó Francos, en una entrevista con La Nación. "Cuando le enrostran esto, se da cuenta de lo que implicaba y entendió que había un error", agregó el ministro.