KICILLOF DESAFIÓ EL PACTO DE MAYO: “NO ME LLEGÓ NINGUNA INVITACIÓN DEL PRESIDENTE”

Axel Kicillof aseguró que podría asistir a la reunión entre gobernadores y el Presidente, en el marco del Pacto de Mayo, pero afirmó que no recibió la invitación.

“Yo no recibí ninguna invitación y espero que la invitación sea del presidente de la Nación. Estoy dispuesto a ir a reuniones productivas, no a fotos. La última vez que nos sacamos una foto los 23 gobernadores salimos y presentaron una Ley Ómnibus. Estábamos con él, ¿por qué no nos la contó?”, expresó.

Fue durante la inauguración de un jardín de infantes en La Matanza, en donde estuvo acompañado por Verónica Magario y el intendente Fernando Espinoza.

“Este es el edificio número 213 que hicimos en estos años de gestión. Tuvimos 200 inscriptos en poco tiempo y tenemos que seguir haciendo escuelas, pero sufrimos la interrupción en 64 obras con financiamiento del gobierno nacional. Que Milei ponga en su cuenta que las detuvo y que la gran mayoría no puede ir a una privada”, expresó el gobernador bonaerense.

También cuestionó el recorte de recursos. “Milei le sacó la plata del bolsillo a los maestros. Estuve presente en la asamblea nacional y quiero ser claro con esto: el gobierno nacional recortó ilegalmente recursos que iban a las provincias”.

“Si no es extorsión, ¿qué nombre le ponemos? Usan lenguajes extraños cuando las cosas son claras y se pueden decir en criollo: devuelvan lo que se llevaron”, sostuvo.