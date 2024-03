AGUA TURBIA EN LOS HOGARES DE LOS VECINOS DE ZONA NORTE

Los vecinos de la zona norte de la ciudad de Salta no contaron con el servicio del agua este domingo luego del comunicado compartido por la situación del dique Campo Alegre.

Luego de las lluvias siempre los hogares terminan siendo afectados por la turbiedad en el agua que provocan las tormentas. Este fin de semana no fue la excepción.

Si bien los cortes programados son frecuentes en los barrios de este sector, el día de ayer no hubo nada de agua, Normalmente el servicio inicia a las 8 hasta las 14 y luego de 18 a 22 horas.

Pero con la situación del dique Campo Alegre, Vaqueros, La Caldera y en definitiva, la zona norte se vieron afectados. Lo bueno es que este lunes 4 de marzo volvió el agua. Lo malo es que no de la mejor manera.

Hoy se registró un importante nivel de turbiedad, es decir, que hasta el momento por la presencia de partículas que no son propias del agua, no se recomienda el consumo del mismo.

"El agua no solo la usamos para tomarla, la higiene personal es una necesidad también. Ni hablar de la higiene doméstica, pisos, vajilla, ropa, etc. Este uso diario común, ni que hablar de situaciones especiales. No puede ser que <la solución> sea CORTAR LA PROVISIÓN DE AGUA. Más que nada si se trata de una situación recurrente de hace bastante tiempo", compartió un vecino del barrio Ciudad del Milagro al medio.

"Tenemos una Universidad estatal que hace extensión al medio en diferentes áreas e toda la provincia, hasta estudios para empresas como las mineras. Teniendo en cuenta que cuando se privatizó durante los '90 se disolvió una sección de la empresa que se dedicaba a la limpieza denlos tanques con equipos especializados y bioquímicos. Eso si, se genera las "oportunidades de negocio" para quienes ofrecen agua envasada (u$s 1,00 x 2 Lts)", continuó,