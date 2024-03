ADVIERTEN QUE EL GOBIERNO TODAVÍA NO ENVIÓ RECURSOS A LOS COMEDORES

El diputado nacional de Unión por la Patria Daniel Arroyo advirtió sobre la delicada situación de los comedores, en medio de la suba de personas que acude a esos lugares para alimentarse, debido al ajuste del gobierno de Javier Milei y la alta inflación.

Arroyo alertó sobre la falta de envío de recursos a los comedores de parte de la administración de la Libertad Avanza. "Durante enero, el Gobierno ejecutó cero pesos. En febrero firmó algunos convenios con las iglesias evangélicas y Cáritas pero todavía no los ejecutó. No hay alimentos y como no hay alimentos, lo que se come es fideos, harina, polenta y arroz. Es decir, se come mal, con mala nutrición", marcó.



En tal sentido, profundizó en la falta de alimentos en estos lugares ya que describió que "no hay comida en los comedores, Argentina tiene cerca de 44 mil comedores. Un mecanismo es tener una tarjeta en los comedores, otra es comprar alimentos. Lo que uno no puede es no hacer nada. Hay un problema serio de alimentación en la Argentina, eso lo plantean escuelas y organizaciones sociales. La gente la está pasando mal de verdad".