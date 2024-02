“CRISTINA PIENSA QUE EL PERONISMO TIENE UNA DIRIGENCIA CON POCO CORAJE PARA ENFRENTAR A MILEI"

“Cristina no es tan pesimista de como la va a ir a Milei”, fue la frase que dejó este jueves el periodista Roberto Navarro, en su editorial matutina. Allí reflejó lo que aparentemente piensan tanto la ex vicepresidenta como Mauricio Macri alrededor de la gestión de Milei.

De acuerdo al conductor, Cristina Kirchner "cree que la inflación va ir a bajando, que en julio va a dolarizar con los dólares del campo, pero que el campo está en contra de ese plan”. Además, indicó que CFK “tiene mucho miedo de que haya violencia”.

En la editorial añadió que la ex vicepresidenta opina que “Milei es hoy el político que mejor está haciendo las cosas en términos de técnica política. Porque es el que más coraje tiene, porque es kirchnerista en su forma de actuar, siempre dobla la apuesta, nunca va para atrás”.

La definición resulta casi una auto-acusación. Cristina Kirchner es, sin duda, una de las principales dirigentes del peronismo. Sin embargo, mantiene un silencio completo sobre las brutales medidas de ajuste que lleva adelante el Gobierno de Milei desde que inició la gestión.

La ex vicepresidenta no habló públicamente contra el Caputazo cuando este se lanzó. No habló tampoco contra el mega DNU ataca derechos de amplios sectores. Menos aún lo hizo en relación a la Ley Ómnibus. Por el contrario, todos los rumores que trascienden la muestran planteando que hay que esperar a que Milei se desgaste.