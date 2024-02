SEGUNDO ROUND DE LA LEY ÓMNIBUS: DIPUTADOS RETOMA EL DEBATE

La Cámara de Diputados iniciará este martes, a partir de las 14, el debate en particular de los más de 300 artículos que componen la Ley Ómnibus, luego de haberse concretado la media sanción y la aprobación en general el viernes, cuando fue apoyada por 144 votos de La Libertad Avanza, el PRO, gran parte de la UCR y Hacemos Coalición Federal.

"Lo que se negocia sobre todo es el Impuesto PAÍS, que es lo que queda por resolver para los gobernadores en el diálogo con la Casa Rosada -explicó la periodista Rosario Ayerdi en Minuto Uno-. Lo que pasa es que el Gobierno dice que el Impuesto País no se coparticipa y no se va a tocar, ya que hacia adelante vamos a eliminar el cepo y no va a existir más el impuesto", concluyó.



El fin de semana no se acercaron posiciones entre La Libertad Avanza y los diferentes bloques que aprobaron el proyecto oficialista. Los roces se produjeron por el Impuesto País, las privatizaciones de las empresas públicas y las facultades delegadas para el Poder Ejecutivo.

El ministro de Interior, Guillermo Francos, expuso la postura sobre los conflictos por el Impuesto País y Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de la Anses: "El Gobierno no acepta coparticipar el Impuesto País. Es un impuesto transitorio que termina cuando termina el cepo".

Los gobernadores, con el cordobés Martín Llaryora como abanderado, exigen a la gestión libertaria que coparticipe los montos del tributo sobre la compra de moneda extranjera, que fue creado por el exmandatario Alberto Fernández en diciembre de 2019. Sin embargo, el Gobierno no quiere perder una gran fuente de ingresos.

La otra puerta que abrió el gobernante de Córdoba se basa en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Allí hizo hincapié en que el Ejecutivo se comprometa a regularizar el flujo de dinero a las 13 cajas previsionales -entre ellos Córdoba y Santa Fe- que cumplen con los estándares que solicita la Nación.

Más allá del Impuesto País, los otros temas que generan rispidez entre el oficialismo y los bloques dialoguistas son los artículos vinculados a las facultades delegadas y privatizaciones. En la UCR y Hacemos Coalición Federal -liderado por Miguel Pichetto- no habría unanimidad para votar favorablemente.